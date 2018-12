52-Jähriger bei Aufprall auf Brückenpfeiler tödlich verletzt

Bingen/Rüsselsheim (dpa) - Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist in der Nähe von Bingen in Rheinland-Pfalz gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann aus dem hessischen Rüsselsheim war am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach links von der Landesstraße 419 abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Aufprall auf den Brückenpfeiler erlitt er tödliche Verletzungen. Weitere Details zum Unfallhergang waren am Montag nicht bekannt.