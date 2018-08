5281 Menschen bestehen vergangenes Jahr Einbürgerungstest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 5300 Ausländer haben im vergangenen Jahr in Hessen die Voraussetzung für einen deutschen Pass erfüllt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums absolvierten exakt 5362 Ausländer den dazu notwendigen Einbürgerungstest - 5281 von ihnen bestanden die Prüfung. Das entspricht eine Quote von 98,5 Prozent. Allein in Frankfurt wurden nach früheren Zahlen des zuständigen Standesamtes im Jahr 2017 fast 2200 Menschen eingebürgert.