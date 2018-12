53-Jähriger rast mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

Eichenzell (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Fulda ist am Montag ein 53 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen zwischen Eichenzell und Melters unterwegs und kam aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Mit hoher Geschwindigkeit prallte er gegen einen Brückenpfeiler eines Autobahnzubringers. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem völlig zerstörten Auto bergen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.