53-Jähriger stirbt in der Polizeizelle: Ursache unklar

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 53 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) in Gewahrsam genommen worden und in der Nacht in seiner Zelle gestorben. Die Todesursache war am Samstag noch unklar, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Der Mann sei am Vorabend hilf- und orientierungslos auf einem Freizeitgelände gefunden worden. Die Beamten nahmen den 53-Jährigen, der offenbar Drogen genommen hatte, mit in den Polizeigewahrsam. Ein Arzt untersuchte den Mann, dessen Zustand auch während der Nacht mehrmals kontrolliert wurde. Bei einer dieser Kontrollen wurde er leblos in der Zelle gefunden.