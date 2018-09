54-Jähriger soll Partnerin und sich selbst getötet haben

Der 54-Jährige habe sich am Wochenende mit einem Sturz von einem mehrstöckigen Haus vermutlich selbst getötet, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Mann wurde am Samstag tot auf einem Vordach entdeckt. Zeugen hatten zuvor gesehen, wie ein Mensch vom Gebäude sprang. Die Ermittlungen dauerten weiter an, wie es hieß.