55-jähriger Mann aus Hessen tot vor Langeoog gefunden

Wittmund (dpa/lhe) - Die Feuerwehr hat vor dem Strand der ostfriesischen Insel Langeoog (Kreis Wittmund) einen 55 Jahre alten Mann aus Hessen tot aus dem Wasser geborgen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten den Mann am Montagnachmittag am nördlichen Strand der Insel treibend im Wasser bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr setzte zur Bergung ein Luftkissenfahrzeug ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.