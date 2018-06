558 Millionen Euro für Investitionen in hessische Schulen

Wiesbaden (dpa/lrs) - Die hessischen Schulträger können bis 2022 mehr als 558 Millionen Euro investieren. Die Fördermittel seien insbesondere für den Ausbau von Ganztagsplätzen sowie in den Bereichen Digitalisierung und Inklusion wichtig, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Das Geld stehe durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) zur Verfügung, gaben Lorz und Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) bekannt.