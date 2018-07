57-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - Ein 57 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto bei Rodgau von einer Bundesstraße abgekommen und schwer verletzt worden. Der Fahrer war am späten Freitagabend in Richtung Hanau unterwegs und prallte mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache gegen die Mittelleitplanke, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte. Das Auto schleuderte von der Mittelleitplanke quer über die Fahrbahn und prallte gegen zwei Bäume. Der Mann wurde aus seinem Wagen geschleudert und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.