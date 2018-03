61-Jähriger verletzt Ehefrau mit Messer schwer

Rödermark (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Mann soll seine Frau bei einem Familienstreit in Rödermark mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Mann wurde festgenommen und sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag mitteilten. Die 62 Jahre alte Frau wurde notoperiert. Der Beschuldigte soll seiner Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Stadt im Landkreis Offenbach das Messer in den Rücken gestochen haben, wie oft, sagten die Ermittler nicht. Ein Hausbewohner traf die Verletzte danach im Treppenhaus an und verständigte die Polizei. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Das Paar war allein zu Hause. Täter und Opfer sind Deutsche.