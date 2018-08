610 Millionen Euro Steuern auf Erbschaften und Schenkungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Erbschaften und Schenkungen sind in Hessen im vergangenen Jahr 610 Millionen Euro an Steuern fällig geworden. Von den insgesamt 11 250 Fällen im Land sei eine deutliche Mehrheit von über 80 Prozent Erbschaftsfälle, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Insgesamt habe die hessische Finanzverwaltung 487 Millionen Euro Erbschaft- und 123 Millionen Euro Schenkungsteuer festgesetzt.