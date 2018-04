63-Jährige bei Familiendrama getötet: Mann unter Verdacht

Die 22 Jahre alte Tochter hatte ihre verletzten Eltern am Dienstagabend im südhessischen Kelsterbach im Keller gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Paar in dem Mehrfamilienhaus in einen heftigen Streit geraten. Es sei zu einer «beidseitigen körperlichen Auseinandersetzung» gekommen. Mit einem noch unbekannten Gegenstand soll der 71-Jährige seine Frau am Kopf getroffen haben. Sie wurde so schwer verletzt, dass auch ein Notarzt sie nicht mehr retten konnte. Der Mann wurde festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch völlig unklar. Die Tochter äußerte sich zunächst auch nicht.