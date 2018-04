63-Jährige bei gewalttätigem Ehestreit getötet: U-Haft

Kelsterbach (dpa/lhe) - Bei einem gewalttätigen Ehestreit ist im südhessischen Kelsterbach eine 63 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ihr Mann sitzt seit Mittwoch wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Die Frau sei ersten Ermittlungen zufolge an den schweren Kopfverletzungen gestorben, die ihr der Mann während der Auseinandersetzung am Dienstag zugefügt hat, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann.