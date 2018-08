63-Jährige nach Aufprall gegen Pfeiler schwer verletzt

Eschwege (dpa/lhe) - Eine 63 Jahre alte Frau aus der Schweiz ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall auf der B27 bei Eschwege in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Werra-Meißner war sie am Morgen zwischen Neu-Eichenberg und der Abfahrt nach Witzenhausen aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, in den Straßengraben gefahren und schließlich gegen den Brückenpfeiler einer Bahnüberführung geprallt. Der Arzt eines gelandeten Rettungshubschraubers versorgte die Frau am Unfallort, nachdem sie aus dem Fahrzeug befreit worden war. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in die ein Krankenhaus gebracht.