63-Jährige starb an Halsverletzung bei Ehestreit

Kelsterbach (dpa/lhe) - Eine Verletzung mit einer Glasflasche am Hals hat bei dem Ehestreit im südhessischen Kelsterbach zum Tod der 63 Jahre alten Frau geführt. Dies habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Freitag. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass ihre schwere Kopfverletzung tödlich war. Dabei habe den Ermittlungen zufolge ein Staubsauger eine Rolle gespielt. «Da war viel Aktion am Tatort.» Worum es bei dem gewalttätigen Ehestreit am Dienstagabend ging, ist weiterhin unklar. Hinweise, dass Alkohol im Spiel war, gebe es bisher nicht.