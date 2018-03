63-jähriger Fußgänger von Auto erfasst: Schwere Verletzungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 63-jähriger Fußgänger ist in Wiesbaden von einem Auto erfasst worden und hat bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, soll der Mann unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen sein. Der 31-jährige Autofahrer habe den Unfall am Mittwochabend deswegen nicht mehr verhindern können. Lebensgefahr bestehe bei dem 63-Jährigen nach dem Aufprall auf die Windschutzscheibe des Wagens jedoch nicht.