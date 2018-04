6500 Warnstreikende: Mittelhessen nächster Schwerpunkt

Zu einer Kundgebung in Wiesbaden kamen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi 1200 Teilnehmer, am Telekom-Standort Darmstadt waren es etwa 5000 Beschäftigte des Unternehmens sowie des öffentlichen Dienstes. In Hessens Landeshauptstadt war der Nahverkehr durch Arbeitsniederlegungen bereits mit der Frühschicht um 05.00 Uhr lahmgelegt worden.

Verdi und der ebenfalls beteiligte Deutsche Beamtenbund wollen mit den Warnstreiks Druck aufbauen für die möglicherweise entscheidende Tarifrunde am 15. und 16. April in Potsdam. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Die Protestaktionen werden nach Angaben der Gewerkschaft auch in den nächsten Tagen fortgesetzt. Am Donnerstag liege der Schwerpunkt der Aktionen in Mittelhessen, sagte die Verdi-Sprecherin. Neben der Stadt Gießen seien dann auch der Landkreis Gießen sowie die Kreise Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill betroffen. In Gießen sei zudem um 9.30 Uhr ein Demonstrationszug geplant, kündigte die Sprecherin an. Es werden mehrere hundert Teilnehmer erwartet.

Das Schauspiel Frankfurt wappnet sich derweil bereits für die für kommenden Freitag anberaumten Warnstreiks im öffentlichen Dienst und disponiert mehreren Vorstellungen um. Das in den Kammerspielen geplante Stück «Kampf des Negers und der Hunde» wird ganz gestrichen. Gleichzeitig werde die für Freitag am Schauspiel vorgesehene Premiere von «Emilia Galotti» auf Samstag verschoben, kündigten die Städtischen Bühnen an.

Dafür entfällt am Samstag am Schauspiel «Romeo und Julia». Die ebenfalls am Freitag eingeplante Uraufführung «Der alte Schinken» in den Kammerspielen soll jetzt am Sonntag (15.4.) auf die Bühne kommen. Die Frankfurter Oper wird am Freitag Richard Wagners «Rheingold» nur konzertant aufführen.

Bereits an Ostern hatte das Schauspiel zwei Vorstellungen wegen eines von der Gewerkschaft Verdi anberaumten Warnstreiks bei Bühnentechnik und Kasse gestrichen. Die Frankfurter Oper konnte eine Vorstellung nur konzertant aufführen.