68-Jähriger fährt mit Lastwagen auf Lkw: schwer verletzt

Hann. Münden (dpa/lni) - Ein 68-Jähriger ist mit einem Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden auf einen anderen Lkw gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei bei dem Zusammenstoß eingeklemmt worden, teilte die Autobahnpolizei am Dienstag mit. Der vordere Laster musste demnach zuvor zwischen den Anschlussstellen Drammetal und Hedemünden verkehrsbedingt langsamer fahren, als es zum Aufprall kam. Der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Lkws blieb unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Kassel musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Am Abend rollte der Verkehr aber wieder.