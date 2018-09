69-Jähriger nach Schwächeanfall von Auto überrollt: Tot

Lahntal/Marburg (dpa/lhe) - Ein 69 Jahre alter Fußgänger ist in Mittelhessen von einem Auto überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der Rentner war wegen eines Schwächeanfalls auf die Straße gestürzt, wie die Polizei in Marburg am Donnerstag berichtete. Er hatte am Mittwoch gemeinsam mit einem Bekannten in der Dämmerung sein Fahrrad über eine Landstraße bei Lahntal geschoben. Plötzlich klagte er über Unwohlsein und kippte auf die Straße.