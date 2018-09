69-Jähriger stürzt von Fahrrad und wird überrollt

Marburg (dpa/lhe) - Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist in Marburg gestürzt, von Autos überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Mittwoch von seinem Fahrrad gefallen und dann von zwei entgegenkommenden Wagen überfahren worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatten zwei andere Autofahrer angehalten, um dem gestürzten Mann zu helfen. Die «Hessenschau» hatte zuerst über den Unfall berichtet. Demnach starb der 69-Jährige noch am Unfallort.