70 Jahre «Luftbrücke»: Zur Feier kommt auch US-Botschafter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erinnerung an die «Rosinenbomber», die vor 70 Jahren auch von der damaligen Rhein-Main-Base aus gestartet sind: Am Frankfurter Flughafen wird heute an die Luftbrücke zur Versorgung der West-Berliner Bevölkerung erinnert. Zur Jubiläumsfeier am Luftbrücken-Denkmal kommen unter anderem der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sowie die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs. Auch Militärvertreter der an der Luftbrücke beteiligten Staaten nehmen an der Feier teil.