70 Jahre Staatsgerichtshof Hessen: «Säule der Demokratie»

Eine Ausgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen steht im Hessischen Staatsgerichtshof auf einem Tisch. Foto: Arne Dedert/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit sieben Jahrzehnten wacht der Staatsgerichtshof Hessen über die Einhaltung der hessischen Landesverfassung. Das sei ihm sehr gut gelungen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag bei einer Festveranstaltung in Wiesbaden. Als eine der ältesten Verfassungsgerichte im Land sei der Staatsgerichtshof eine «tragende Säule unseres Rechtssystems und der Demokratie in Hessen».