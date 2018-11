7:0-Sieg in Köln: SV Wehen Wiesbaden trifft viermal

Köln (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Kantersieg bei Fortuna Köln in die Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga vorgestoßen. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm lag am Sonntag bereits zur Pause mit 4:0 vorne und setzte sich am Ende im Südstadion mit 7:0 durch. Manuel Schäffler mit seinen Saisontoren Nummer neun, zehn, elf und zwölf (19./ 44./78. und 88. Minute), Moritz Kuhn (5.), Marcel Titsch-Rivero (12.), und Niklas Schmidt (72.) trafen für den SVWW.