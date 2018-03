700 Mitarbeiter für Überstunden-Spendenaktion ausgezeichnet

Fronhausen (dpa/lhe) - Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat rund 700 Mitarbeiter zweier mittelhessischer Betriebe als «Menschen des Respekts» ausgezeichnet. Die Angestellten der Firmen Seidel und Carus hatten knapp 3300 Überstunden für einen Kollegen gespendet, damit dieser seinen an Leukämie erkrankten Sohn pflegen konnte. «Einer für alle und alle für einen, so stehen Sie zusammen und genau dies macht Sie zu Menschen des Respekts», sagte Schäfer am Mittwoch bei der Preisverleihung in Fronhausen. Jeder Mitarbeiter erhielt im Zuge der Auszeichnung ein Dankesschreiben des Ministers. Hessen wirbt im «Jahr des Respekts» für Rücksicht, Toleranz und Fairness.