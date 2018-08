7,5 Millionen Gäste im Hessen-Urlaub

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Tourismus in Hessen ist im ersten Halbjahr 2018 weiter gewachsen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, kamen bis Ende Juni 7,5 Millionen Gäste nach Hessen und buchten insgesamt 16,6 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen mit mehr als zehn Gästebetten. Das sei ein Anstieg um 3,2 Prozent bei der Gästezahl und um 2,9 Prozent bei den Übernachtungen im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2017.