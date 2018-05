750 Gramm Kokain in Paket mit Frischhaltefolie entdeckt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Postsendung aus Uruguay hat der Frankfurter Zoll 750 Gramm Kokain entdeckt. Laut Aufschrift hätten 300 Meter Frischhaltefolie in dem Paket sein sollen, erklärte das Hauptzollamt Frankfurt. Doch auf einem Röntgenbild zeigten sich auffällige Schatten. Beim Anschneiden der Folie sei dann weißes Pulver herausgerieselt, und der Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Den Gesamtwert der bereits am 24. März gefundenen Menge bezifferte das Hauptzollamt mit 32 115 Euro. Adressiert war die Sendung den Angaben zufolge an eine Privatperson in Thailand.