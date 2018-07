76-Jährige stürzt vom Rad und wird schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine 76 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Sturz in Kassel am Montag schwer verletzt worden. Sie sei aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Radweg am Straßenrand gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Während des Unfalls fuhr ein Lastwagen vorbei. Ob es zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kam, werde noch ermittelt. Ein Rettungswagen brachte die 76-Jährige mit Verletzungen am Kopf und Oberkörper in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nach erster Einschätzung nicht, erklärte die Polizei. Auch der Lkw-Fahrer könne sich den Unfall nicht erklären.