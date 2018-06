78-Jährige stürzt in die Lahn und wird leicht verletzt

Wetzlar (dpa/lhe) - Eine 78-jährige Frau ist in die Lahn gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Die Frau war am Donnerstagnachmittag mit ihrem Elektromobil auf einem Fußweg in Wetzlar unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unbekannten Gründen kam sie plötzlich vom Weg ab und fuhr etwa zwei Meter die Böschung zur Lahn hinunter. Der vordere Teil ihres Wagens blieb dabei am Ufer stecken und die Seniorin stürzte von ihrem Sitz aus in den Fluss. Nachdem sie Ersthelfer geborgen hatten, übernahm eine Rettungswagenbesatzung die Erstversorgung und brachte die Frau zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.