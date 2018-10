78-Jähriger stirbt bei Autounfall auf der A 67

Büttelborn (dpa/lhe) - Ein 78 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer gegen Mittag an der Anschlussstelle Büttelborn (Landkreis Groß-Gerau) die Autobahn verlassen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Wagen. Der Mann sei schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben.