79-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand: Polizei ermittelt

Volkmarsen/Korbach (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Feuer in einem Wohnhaus in Nordhessen bleibt die Brandursache zunächst unklar. Ermittler der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes wollten an diesem Mittwoch die Brandstelle untersuchen, sagte ein Sprecher der Polizei in Korbach. Bei dem Feuer am Dienstagmorgen in Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) war ein 79 Jahre alter Mann tot aufgefunden worden. Er werde nun obduziert.