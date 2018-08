80-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Büttelborn (dpa/lhe) - Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall im südhessischen Büttelborn ums Leben gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß am Mittwoch im Ortsteil Klein-Gerau sehr schwer verletzt, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Autofahrer aus Mörfelden die Landesstraße 3094 aus Richtung Klein-Gerau kommend nach Worfelden. Dort geriet er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem ihm entgegenkommenden Motorradfahrer. Die Unfallermittlungen dauern an.