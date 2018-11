8000 Pfanddosen: Polizei lässt Internetnutzer rätseln

Kassel (dpa/lhe) - Mit einem echten Fall um scheinbare Pfandbetrüger hat die Polizei in Kassel für Rätselraten in sozialen Netzwerken gesorgt. Die Ermittler hatten auf Twitter und Facebook von zwei Männern berichtet, die 8000 leere Getränkedosen in einem nordhessischen Supermarkt abgegeben hatten. Der Kassierin sei das komisch vorgekommen und sie alarmierte die Polizei. Unter dem Schlagwort #Blackstory - das sind knifflige Kriminalrätsel - riefen die Ermittler die Internetnutzer zum Raten auf. Am Montag lösten sie dann die Geschichte auf: Das Ordnungsamt habe die leeren Energydrinks im Lagerraum einer Disco entdeckt und den Betreiber aufgefordert, das über zwei Jahre gesammelte Leergut zu entsorgen.