81 Kilometer: Feuerwehrmann geht mit Ultralauf in Ruhestand

Frankfurt (dpa/lhe) - Es gibt Menschen, die gehen ohne viel Aufhebens oder mit einer kleinen Feier im Kollegenkreis in Pension. Und dann gibt es Jürgen Prehl: Der 59-jährige Berufsfeuerwehrmann aus Frankfurt will sich am Mittwoch mit einem etwa 81 Kilometer langen Ultralauf von seinen Kollegen verabschieden. Alle zwölf Wachen der Berufsfeuerwehr will der Hauptbrandmeister auf einem Rundkurs ablaufen, wie die Feuerwehr Frankfurt am Dienstag mitteilte. Eingeplant hat Prehl für den knappen Doppelmarathon 12 bis 14 Stunden.