84-Jährige von Lastwagen mitgeschleift und schwer verletzt

Mörlenbach (dpa/lhe) - Ein mit Holzpaletten beladener Sattelzug hat im südhessischen Mörlenbach (Kreis Bergstraße) eine 84 Jahre alte Frau erfasst. Die Frau habe am Freitag die Fahrbahn überquert, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der von einer 50-Jährigen gesteuerte Lastwagen schleifte die Frau einige Meter mit. Die 84-Jährige kam mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache aufklären. Die Ortsdurchfahrt von Mörlenbach musste nach dem Unfall gesperrt werden.