86-Jähriger torkelt gegen einfahrende S-Bahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 86-jähriger Mann ist in Frankfurt gegen eine einfahrende S-Bahn getorkelt. Dabei sei er mit seinem Arm zwischen den Zug und die Bahnsteigkante geraten, teilte die Bundespolizei in Koblenz am Montag mit. Der Mann sei am Kopf und an den Armen leicht verletzt worden. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich hatte der 86-Jährige kurz vor dem Unfall am Samstagnachmittag einen Schwindelanfall erlitten, eine Straftat schlossen die Ermittler aus. Das Bahngleis im Bahnhof Frankfurt-Süd wurde für kurze Zeit gesperrt, es gab nur wenige Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.