87-jährige Frau von Einbrecher gefesselt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 87-jährige Frau ist in der Nacht zum Mittwoch in ihrer Wohnung in Frankfurt überfallen und gefesselt worden. Sie sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der bislang unbekannte Täter hatte ihre Wohnung durchsucht und mehrere Wertgegenstände gestohlen. Am Morgen hörten Anwohner die Hilferufe der Frau und alarmierten den Notruf. Die Feuerwehr fand die allein lebende Frau gefesselt im Bett. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.