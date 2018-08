87-jährige Fußgängerin von Auto überfahren: Schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin hat in Kassel eine 87-jährige Fußgängerin überfahren und schwer verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, bog die 75-Jährige mit ihrem Pkw am frühen Montagabend nach links ab und übersah daraufhin eine Verkehrsinsel, überfuhr sie und geriet ins Schleudern. Dabei erfasste das Auto die Seniorin, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs war, und blieb erst an einer Mauer stark beschädigt stehen. Die Seniorin kam ins Krankenhaus. Der Schaden belaufe sich auf rund 7000 Euro.