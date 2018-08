88-Jähriger stirbt in Badesee

Am Abend zuvor war ein 20 Jahre alter Mann nach einem Badeunfall im Riedsee in Riedstadt-Leeheim (Kreis Groß-Gerau) gestorben. Kameraden des Angehörigen der US-Streitkräfte hatten den Mann bemerkt, weil er mit den Armen ruderte und unterging, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde an Land wiederbelebt und in eine Klinik gebracht. Dort starb er am Abend. Weshalb der 20-Jährige in dem Badesee unterging, war zunächst völlig unklar. Hinweise auf Fremdverschulden sieht die Polizei nicht, eine Obduktion sei nicht geplant.

Ebenfalls am Montag ist eine 46 Jahre alte Frau beim Baden im Main ertrunken. Sie sei in der Nähe der Niddamündung schwimmen gegangen und am späten Nachmittag als vermisst gemeldet worden, teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Ein Großaufgebot der Feuerwehr suchte mit Hilfe der Wasserschutzpolizei nach der Schwimmerin. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Gut zwei Stunden nach dem Notruf entdeckte ein Taucher die leblose 46-Jährige unterhalb der Wasseroberfläche. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Am Wochenende waren zwei 9 und 13 Jahre alte Mädchen beim Baden im Rhein ums Leben gekommen. «Wir gehen von einem tragischen Badeunfall aus», sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Leichen der Kinder waren am Samstag gegen Mittag und am späten Abend an verschiedenen Stellen im Rhein gefunden worden. Bootsfahrer hatten nahe dem südhessischen Biebesheim am Rhein den leblosen Körper der Neunjährigen entdeckt und ihn an Land gebracht. Ein Angler fand Stunden später die Leiche des 13 Jahre alten Mädchens bei Groß-Rohrheim.

Laut der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) ertranken in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bundesweit etwa 280 Menschen, 38 mehr als im Vorjahreszeitraum. Gerade an ungesicherten Badestellen im Binnenland sei es zu tödlichen Unfällen gekommen.