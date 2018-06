9000 Fußballfans verfolgen in Commerzbank-Arena WM-Spiel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Trotz der Wichtigkeit des Spiels haben am Mittwoch deutlich weniger Fußballfans in der Commerzbank-Arena in Frankfurt die WM-Begegnung Deutschland gegen Südkorea verfolgt. 9000 Fans seien zum Public Viewing in das Stadion gekommen, sagte eine Sprecherin des Radiosenders Hit Radio FFH. Das Spiel gegen Schweden am Samstag hatten noch rund 18 000 Fans verfolgt.