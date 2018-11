A44 bei Kassel wird wegen Brückenarbeiten gesperrt

Brensbach (dpa/lhe) - Gleich fünf entlaufene Pferde und ein Pony haben am frühen Freitagmorgen die Polizei in Brensbach (Odenwaldkreis) beschäftigt. Mehrere Anrufer hatten die Tiere am Morgen bei der Polizei gemeldet, wie ein Sprecher in Darmstadt (...)