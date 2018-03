A66 nach Unfall für rund zwei Stunden gesperrt

Neuhof/Fulda (dpa/lhe) - Die Autobahn 66 ist am Dienstagmorgen nach einem Unfall für rund zwei Stunden gesperrt worden. In Fahrtrichtung Frankfurt war es kurz hinter dem Tunnel Neuhof zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen, wie eine Polizeisprecherin in Fulda berichtete. Dabei blieb ein Auto auf dem Dach liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen verletzt. Gegen 8.00 Uhr wurde die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben. Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen.