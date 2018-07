A67 zwischen Lorsch und Viernheim stundenlang gesperrt

Der eingeklemmte Fahrer konnte demnach von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er sei schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ludwigshafen gebracht worden. Bei dem Unfall sei ein Schaden in Höhe von 200 000 Euro entstanden.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus. Am Nachmittag dauerte die Vollsperrung noch an. Lediglich eine Spur in Richtung Süden sei wieder freigegeben, so die Autobahnpolizei Südhessen. Die Reinigung der Fahrbahn und die damit verbundene Sperrung sollte bis bis zum Abend andauern.