ARD-Hörspielpreis an ORF-Produktion «Die Schuhe der Braut»

Karlsruhe (dpa) - Die ORF-Hörspielproduktion «Die Schuhe der Braut» von Magda Woitzuck ist mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet worden. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde am Samstagabend während der ARD-Hörspieltage in Karlsruhe verliehen. Das Hörspiel erzählt von einem Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), der in ein Massengrab steigt und als Abtrünniger herauskommt. Woitzuck beschreibt nach Angaben der Veranstalter in ihrem Stück in grotesker Weise, wie westliche Ich-Bezogenheit und die Kriegstraumata des Kämpfers aufeinandertreffen.