Aareal Bank hält nach solidem Jahresstart an Zielen fest

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres sank das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 67 Millionen Euro, wie die Bank am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Unter dem Strich blieb mit 39 (38) Millionen Euro etwas mehr Gewinn übrig als ein Jahr zuvor. «Wir sind sehr solide in das Geschäftsjahr gestartet und entwickeln uns planmäßig», bilanzierte der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens. Die Bank geht von einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld aus.