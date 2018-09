Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen

Die Aareal Bank, aufgenommen am 24.02.2016 in Wiesbaden (Hessen). Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Wiesbaden (dpa) - Der Finanzierer von gewerblichen Immobilien Aareal Bank will die sich in der Abwicklung befindende Düsseldorfer Hypothekenbank übernehmen. Der Kaufpreis für das Institut, das derzeit im Eigentum des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) ist, betrage rund 162 Millionen Euro, teilte die im MDax notierte Aareal Bank am Dienstag in Wiesbaden mit. Über die Übernahme war bereits seit längerem spekuliert worden.