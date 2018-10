Ab Mittwoch zeigt sich der Herbst von seiner schönen Seite

Offenbach (dpa/lhe) - Mit dem Tag der Deutschen Einheit zeigt der Herbst sich von seiner schönen Seite in Hessen. Die Temperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch bei bis zu 13 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Zwar startet der Mittwoch bewölkt, doch im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf und es bleibt trocken. Nachts kühlt es auf drei bis sechs Grad ab.