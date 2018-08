Ab ins Kühlhaus: «Cooles» Angebot in Friedberger Supermarkt

Friedberg (dpa/lhe) - Ein Supermarkt in Friedberg hat gegen die Hitze ein paar Minuten Erfrischung im Angebot. Wer mag, kann einige Euro zahlen und sich bei fünf bis acht Grad ins Kühlhaus setzen. «Es ist als Gag gedacht, aber wenn jemand wirklich will, kann er kommen», sagte Lars Koch, Inhaber des Edeka-Marktes in einem Gewerbegebiet der Wetterau-Stadt, am Mittwoch. Bislang hätten sich etwa 20 Kunden die Erfrischung gegönnt. Auf die Idee kam Koch nach eigenen Angaben vergangene Woche, nachdem hitzegeplagte Kunden augenzwinkernd zu ihm gesagt hatten, sie würden gerne mal ins Kühlhaus. Über die Aktion hatte zuvor «Spiegel Online» berichtet.