Abbruch Schiersteiner Brücke: Das Herzstück Ost verschwindet

Mainz (dpa/lrs) - An einem der bekanntesten Verkehrs-Nadelöhre des Rhein-Main-Gebiets haben am Mittwochabend Abbrucharbeiten begonnen. An der Schiersteiner Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden verschwindet bis zum frühen Montagmorgen das sogenannte Herzstück Ost, ein 109 Meter langes Brückenelement auf Mainzer Seite. Genau dort war im Februar 2015 bei einem Bauunfall ein Pfeiler abgesackt. Damals musste die Brücke gesperrt werden, Autofahrer in der Region wurden wochenlang ausgebremst. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, haben die Arbeiten am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr begonnen.