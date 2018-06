Abgebrannte Lagerhalle: Polizei sucht Rollerfahrer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Zusammenhang mit dem Brand einer Lagerhalle in Frankfurt sucht die Polizei einen Rollerfahrer. Der Mann, der einen Sturzhelm trug, sei auf einem Film zu sehen, den Überwachungskameras am Gelände vor dem Brand aufnahmen, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob sie den Mann als Zeugen oder mutmaßlichen Brandstifter sucht. Die Kameras habe der Eigentümer des Geländes installieren lassen.