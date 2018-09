Abgemeldete Fahrzeuge blockieren öffentliche Flächen

«Von solchen Fahrzeugen geht eine Gefahr aus», sagt Michael Zollmann, Abteilungsleiter der kommunalen Verkehrspolizei in Wiesbaden. Wenn jemand durch das Fahrzeug zu Schaden komme, hafte der Halter privat. Wenn er dies nicht könne, bleibe ein mögliches Opfer auf dem Schaden sitzen. In Frankfurt wurden im vergangenen Jahr mehr als 2100 solcher Fahrzeuge erfasst. In Wiesbaden waren es 300, in Kassel 1500. In Darmstadt zählten die Behörden zuletzt 755 Fälle, in Gießen 66.