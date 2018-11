Abgestellte Betonteile behindern Bahnverkehr

Wabern (dpa/lhe)- Unbekannte Täter haben mit abgestellten Betonteilen im Schwalm-Eder-Kreis den Bahnverkehr aufgehalten und zwei Unfälle verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, deponierten die Täter am Samstag bei Wabern eine Sitzbank mit Betonelementen auf den Schienen. Ein Regionalexpress überfuhr darauf am Abend trotz einer Schnellbremsung das Hindernis. Durch den Aufprall wurden die Bremsschläuche der Lok beschädigt und der Zug konnte nicht mehr weiterfahren. Die Sitzbank zerbrach in mehrere Kleinteile. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Die 45 Reisenden mussten daraufhin den Zug wechseln. Die Bahnstrecke war über eine Stunde gesperrt.